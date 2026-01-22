Fabrizio Micari: Schifani istituisce un premio per i giornalisti e spende 120 mila euro

Palermo – “Siamo oltre il Minculpop. Mussolini? Un dilettante”. Così Fabrizio Micari, già candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, commenta la gita che la Regione Siciliana organizzerà per 11 giornalisti che hanno raccontato i fondi FESR sulle loro testate.

“Qualche mese Renato Schifani aveva istituito e si era auto assegnato il premio di Ambasciatore siciliano dell’ambiente. Non gli era bastato. Troppo poco. E allora, adesso istituisce il premio “FESR, l’Europa si racconta”, per premiare gli undici giornalisti che meglio abbiano saputo raccontare la spesa di fondi UE in Sicilia. Peccato che, sul FESR, la spesa è ferma al 6%, sul FSC al 4%. Ma anche sul PNRR, a cinque mesi dalla scadenza, la spesa é ben distante dal 30%. Schifani siede su una montagna di fondi europei, ma è incapace di spenderli. Eppure festeggia e soprattutto vuole “gloria eterna” per il suo operato. E allora inventa un premio, che neanche Mussolini e Pavolini al MinCulPop avrebbero immaginato, degno del miglior Kim Jong-un in Corea del Nord. Sembra che l’organizzazione del premio sull’ambiente sia costata ai siciliani 120.000 euro. E adesso, quanto ci è costata la “ubris” del presidente? E per quanto ancora dovremo subirla?”. I primi classificati di ciascuna categoria parteciperanno ad un visiting tour di tre giorni presso istituzioni comunitarie all’estero. Tutti i partecipanti, inoltre, riceveranno una gift card per l’acquisto di supporti tecnologici.

