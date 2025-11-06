Facebook down oggi giovedì 6 novembre: cosa sta succedendo – Segnalazioni da tutta Italia

Un improvviso disservizio ha colpito Facebook nel pomeriggio di giovedì 6 novembre. Numerosi utenti in Italia e all’estero hanno segnalato difficoltà nell’accedere alla piattaforma, nel caricare contenuti o nel visualizzare il feed. Il problema è stato rilevato intorno alle ore 16 ma la punta di segnalazioni è arrivata attorno alle 18,30, con un picco di segnalazioni registrato sul portale specializzato Downdetector.

Impennata di segnalazioni

Il grafico in tempo reale di Downdetector mostra un’impennata anomala delle segnalazioni, ben al di sopra della media giornaliera. Gli utenti lamentano principalmente l’impossibilità di accedere all’app, problemi di caricamento e malfunzionamenti nella versione web del social network. Le segnalazioni provengono da diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e Napoli, Ragusa.

Nessuna comunicazione ufficiale da Meta.

© Riproduzione riservata