Condividi "Facebook è down in Italia adesso: errore per tutti gli utenti, “Account non disponibile al momento”" sui social

Facebook è down in Italia in questo momento. Accedendo al sito, al posto del feed abituale compare un messaggio di errore che recita: “Account non disponibile al momento”, seguito dalla spiegazione che il problema è causato da un malfunzionamento del sito e dall’invito a riprovare tra qualche minuto.

Non si tratta di un problema legato al singolo account: il messaggio è identico per tutti gli utenti che stanno cercando di accedere alla piattaforma in questo momento. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Meta sulle cause del disservizio o sui tempi di ripristino. Vi aggiorneremo non appena la situazione si risolve.

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