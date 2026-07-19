Condividi "Facebook e Instagram “down” in tutto il mondo per una mattinata. Cosa è successo" sui social

I problemi erano iniziati stamattina, 19 luglio, alle 9.30. Ma già nel primissimo pomeriggio era tutto o quasi ripristinato. Dalle 9.30 infatti era arrivato un picco altissimo di segnalazioni: Instagram – e di conseguenza tutto ciò che è legato a Meta – era “down”, era giù. Non funzionava. Anche Facebook. C’è chi segnalava che anche WhatsApp aveva dei problemi. Se si cercava di entrare nella propria pagina Facebook il messaggio che appariva era: “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”. Le applicazioni mobili non riuscivano a caricare i feed, inviare o ricevere messaggi correttamente, né a pubblicare nuove storie o contenuti. Non per tutti era così e non ovunque. C’è chi non ha riscontrato alcun problema. Chi si è invece impanicato, come un utente americano, perché “ha ripercussioni sul mio lavoro”.

Anche il 12 giugno 2026 un problema tecnico aveva colpito i social di Meta nel pomeriggio, impedendo agli utenti di caricare storie, aggiornare i feed e accedere alle piattaforme. Meta non ha fornito spiegazioni pubbliche dettagliate sulle cause specifiche, limitandosi a risolvere il guasto tecnico nel minor tempo possibile.

Un blackout globale aveva invece colpito simultaneamente Facebook, Instagram e Threads nel 2024: in quell’occasione, gli utenti erano stati improvvisamente disconnessi dagli account e le piattaforme eranorimaste irraggiungibili per diverse ore.

Il down più lungo e grave della storia dei social si è invece verificato il 4 Ottobre 2021. Facebook, Instagram e WhatsApp erano rimasti inaccessibili in tutto il mondo per circa 10 ore. Il blocco era stato causato da un errore di configurazione sui router principali (i Border Gateway Patrol o BGP) che coordinano il traffico tra i data center di Meta. In parole semplici, le piattaforme sono “scomparse” dalla rete Internet.

Al momento, Meta non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause specifiche del guasto, ma i tecnici hanno poi ripristinato i server. Per monitorare la situazione in tempo reale e vedere se ci sono altri picchi di segnalazioni, si può andare direttamente su Downdetector Italia. O si possono cercare gli hashtag di tendenza come #FacebookDown o #InstagramDown su piattaforme alternative come X (ex Twitter).

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