Facebook e Instagram in down per diverse ore

Disagi per gli utenti delle applicazioni Meta. Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, Instagram e Facebook hanno cominciato a dare problemi, soprattutto dall’interfaccia desktop. Per quasi un’ora la piattaforma di Facebook si è caricata a fatica o, in alcuni casi, non si apriva. Chi ha provato ad accedere ad Instagram, soprattutto dal pc, ha visto apparire l’avviso “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Dopo quasi un’ora i due social hanno cominciato lentamente a riprendere le solite funzionalità: per ora, Meta non ha rilasciato nessuna dichiarazione senza spiegare i motivi dei disservizi.

Diversi utenti hanno segnalato il down non solo dall’Italia ma da varie parti del mondo: ad alcuni è stato impossibile riuscire ad accedere al profilo. Come spesso succede per queste situazioni, gli utenti si sono rifugiati in massa su X: la conferma che qualcosa non stava andando è dato dall’hashtag #facebookdown, ancora in trend.

Anche IsDown ha segnalato problemi con Facebook. “Nelle ultime 24 ore abbiamo ricevuto 44182 segnalazioni da parte degli utenti” si legge sulla piattaforma di monitoraggio.

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