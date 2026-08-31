Facoltà di Medicina a Ragusa, la retta sarà di 18 mila euro l’anno

Ragusa – La sede sarà l’ospedale Giovanni Paolo II e gli uffici di piazza Igea a Ragusa, la retta universitaria costerà 18 mila euro l’anno.

È il sindaco di Ragusa Peppe Cassì a svelare alcuni particolari della convenzione fra l’Asp di Ragusa e la Kore di Enna, di cui Ragusanews ha dato notizia in anteprima.

“La attivazione a Ragusa di un corso laurea in medicina e chirurgia ad opera dell’Università Kore di Enna, è certamente una buona notizia per la nostra città -dichiara il sindaco di Ragusa-

Si tratta di un accordo raggiunto dalla Kore con l’ASP di Ragusa e le lezioni si terranno all’interno della struttura sanitaria, all’ospedale Giovanni Paolo II e nei locali di Piazza Igea. Il corso, che è ancora in via di accreditamento, ha un tetto di 80 iscrizioni e prevede una retta annua di 18.000 euro, essendo la Kore una università privata”.

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