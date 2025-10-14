“Fai la fine di Paolo Taormina”: frase choc di un bimbo di 9 anni allo Zen

Palermo – “Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”: a pronunciare questa frase, col riferimento al giovane di 21 anni ucciso a Palermo, è stato un bambino di 9 anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen, lo stesso quartiere dove vive il presunto assassino, Gaetano Maranzano di 28 anni, che ha confessato di avere sparato sabato notte al ragazzo davanti al pub in centro città.

A riferirlo è stato un insegnante della scuola Falcone al sit-in, davanti alla prefettura, dove si è fermato il corteo di mille persone, che ha sfilato in una marcia silenziosa con le candele accese e i cartelli in alto per dire basta alla violenza.

“Amo il mio lavoro, io provengo dallo Zen ma ormai nel quartiere il tasso di criminalità è fuori controllo – ha detto l’insegnante parlando al microfono -. Aiutateci, da soli non ce la possiamo fare. La metà dei bambini tenta ogni giorno di scappare dalla scuola o non si presenta affatto. C’è una situazione insostenibile. Aiutateci”.

Potrebbe interessarti anche... La tac conferma: Paolo ucciso da un colpo di pistola

© Riproduzione riservata