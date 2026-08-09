Falciato dalle eliche di un gommone, muore sub di 29 anni

Lampedusa, Agrigento – A Lampedusa un sub di 29 anni è stato travolto ieri da un gommone di turisti. Il giovane, che era in vacanza sull’isola con la fidanzata, si stava immergendo nella zona di Punta Sottile quando è stato falciato dalle eliche dell’imbarcazione. Il corpo del ragazzo è stato recuperato in serata dalla guardia costiera, il gommone si trova al porto per accertamenti tecnici. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

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