Cronaca
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09/08/2026 09:56

Falciato dalle eliche di un gommone, muore sub di 29 anni

Un sub di 29 anni è stato travolto ieri da un gommone di turisti.

di Redazione

Lampedusa, Agrigento –  A Lampedusa un sub di 29 anni è stato travolto ieri da un gommone di turisti. Il giovane, che era in vacanza sull’isola con la fidanzata, si stava immergendo nella zona di Punta Sottile quando è stato falciato dalle eliche dell’imbarcazione. Il corpo del ragazzo è stato recuperato in serata dalla guardia costiera, il gommone si trova al porto per accertamenti tecnici. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

 

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