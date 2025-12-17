Falso pacco bomba nella zona industriale di Catania

Catania – Un falso pacco bomba, con all’interno dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale ma che in realtà erano delle pietre, è stato intercettato dal sistema di scanner del centro smistamento postale della zona industriale di Catania.

Scattato l’allarme la struttura è rimasta bloccata, fermando l’arrivo e l’invio della posta, per diverse ore in attesa che gli artificieri dei carabinieri scoprissero che era un falso ordigno. Gli investigatori sospettano che sia stato uno ‘scherzo di pessimo gusto’, visto anche che, da un primo controllo, sembrerebbe che le generalità di chi lo ha spedito e il destinatario risulterebbero inesistenti.

