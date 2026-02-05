Famiglia uccisa dal monossido di carbonio «Erano arrivati qui da poco dall’Albania» Foto

Lucca – Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, avvenuta poco prima delle 22 in via Galgani nella frazione di Rughi, nel comune di Porcari in provincia di Lucca. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine albanese, hanno perso la vita a causa di esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia malfunzionante.

Chi sono le vittime

Le vittime sono di origini albanesi: il padre Arti Kola aveva 48 anni, la madre Jonida 43, il figlio Hajdar 22 e la figlia Xhesika 15. Anche i carabinieri, giunti sul posto per prestare i primi soccorsi, sono rimasti leggermente intossicati ma non sono in pericolo.

In gravi condizioni il fratello del capofamiglia, che nel tentativo di prestare soccorso ai familiari è rimasto seriamente intossicato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa. Due carabinieri intervenuti sul posto hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati sottoposti a cure ospedaliere.

Il malore, poi l’allarme

L’allarme è stato lanciato al numero unico delle emergenze 112, dopo che qualcuno all’interno dell’abitazione aveva accusato un malore. È stato lo stesso fratello della vittima a guidare i militari fino all’abitazione, al civico 186 di via Galgani. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: i corpi dei quattro familiari erano già privi di vita. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La causa, il difetto alla caldaia

Secondo i primi accertamenti, l’origine delle esalazioni sarebbe accidentale. Un difetto della caldaia avrebbe provocato la fuoriuscita del monossido di carbonio, gas inodore e altamente letale. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno effettuato l’accesso all’abitazione insieme ai militari. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione del decesso delle quattro persone. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le cause tecniche del guasto.

Erano arrivati da poco

Commozione e stupore tra i vicini di casa della famiglia Kola. «Siamo rimasti tutti colpiti e addolorati anche se non li conoscevamo, erano molto riservati e si erano trasferiti qui da poco, forse dalla fine della scorsa estate – dice una vicina di casa -. Erano persone tranquille, qualche volta li vedevamo passare ma non c’era stata occasione di conoscersi». «Anche io non li conoscevo – dice un’altra vicina -, sapevo che erano in casa perché vedevo le luci accese la sera ma non ci ho mai parlato. So che vivevano da tempo nella zona ma qui si erano trasferiti soltanto da pochi mesi. Anni fa un’altra famiglia di quattro persone a Porcari era morta per il monossido, ricordo bene quei momenti perché conoscevo il padre, che faceva l’autista di pulmini».

