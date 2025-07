Fanno l’amore sugli scogli, ripresi da un guardone, il video diventa virale

Marzamemi – Questa volta la Kiss cam, che al concerto dei Coldplay, ha svelato la relazione sentimentale clandestina tra una coppia di amanti, non c’entra. In realtà, nella storia accaduta a Marzamemi, il tema non sono nè i baci nè gli abbracci ma una coppia che fa l’amore in pieno giorno avvenuta sulla scogliera del Cavettone, la strada che collega Marzamemi e Portopalo.

Ad immortalare la scena è stata la videocamera di uno o più guardoni, i voyeur.

È bastato un semplice inoltra su WhatsApp per innescare una catena senza fine. Come l’amore che sembra scorrere fra i due protagonisti della nostra storia.

© Riproduzione riservata