Far west nella pista della discoteca a Catania: il video degli spari e la fuga

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l’accaduto documentando una discussione ravvicinata, poco prima degli spari, tra la vittima e il presunto aggressore, che qualche istante più tardi avrebbe estratto una pistola esplodendo un primo colpo contro il giovane e un secondo negli istanti successivi mentre gli altri avventori si allontanavano in preda al panico.

Il video mostra anche come l’aggressore punti la pistola verso altre persone presenti facendosi largo tra la folla per raggiungere l’uscita e andare via dal locale. Nel filmato si vede inoltre la vittima allontanarsi con una vistosa macchia di sangue sulla gamba sinistra.

Il fuggitivo è stato individuato grazie anche al nucleo radiomobile dei carabinieri, che durante i servizi di pattugliamento del territorio nelle zone della movida hanno sottoposto a controllo, poco lontano dalla discoteca, una vettura guidata proprio dal giovane, poi riconosciuto attraverso i filmati. Durante il sopralluogo in discoteca, i militari hanno trovato un bossolo calibro 7,65 e un’ogiva.