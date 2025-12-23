Farmaci e dispositivi scaduti nello studio: denunciato un dentista

È un 40enne

Catania – I carabinieri del Nas, in collaborazione con i militari di piazza Dante, hanno scoperto gravi, presunte irregolarità all’interno di uno studio odontoiatrico regolarmente autorizzato, situato in pieno centro a Catania.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno riscontrato la presenza e l’utilizzo di farmaci e dispositivi medici risultati scaduti, alcuni dei quali pronti per essere impiegati nell’attività clinica quotidiana.

Un quadro emerso grazie a un’azione investigativa meticolosa, condotta con competenza e precisione, che ha consentito di ricostruire le modalità di gestione dei materiali sanitari e di accertare criticità potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti. L’uso di prodotti non più validi rappresenta, infatti, un rischio concreto, soprattutto in un ambito delicato come quello odontoiatrico.

Al termine degli accertamenti, un professionista 40enne, residente nel Catanese, odontoiatra operante all’interno dello studio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate. I Carabinieri hanno anche proceduto al sequestro dei farmaci e dei dispositivi scaduti, impedendone l’ulteriore utilizzo.

