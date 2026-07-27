Farmaci rubati all’ospedale di Modica, si corre ai ripari

Modica – A seguito del furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, si è riunita questa mattina la task force istituita dalla Direzione strategica dell’ASP di Ragusa per assicurare la piena continuità dell’assistenza farmaceutica.

È in corso l’inventario dei medicinali sottratti, necessario a individuare con esattezza i prodotti e le quantità mancanti e a procedere ai relativi ordini. L’attività di approvvigionamento dei farmaci ad alto costo, tuttavia, è già regolarmente ripresa.

Nel frattempo, per garantire con tempestività tutte le terapie, è stato attivato il rifornimento dei medicinali necessari attraverso le farmacie ospedaliere di Ragusa e Vittoria e, ove occorra, mediante la collaborazione con le altre Aziende sanitarie. Nessun paziente resterà privo dei farmaci prescritti.

Sul fronte della sicurezza, l’ASP ha chiesto alla ditta aggiudicataria del servizio integrato di vigilanza armata di potenziare il personale a supporto della farmacia ospedaliera. Parallelamente, l’Azienda è al lavoro per implementare i sistemi di videosorveglianza all’interno del presidio e nelle aree considerate maggiormente sensibili.

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