Faro riemerge dopo 2000 anni sott’acqua, è una delle sette meraviglie del mondo

Sono stati recuperati dal fondale marino imponenti elementi in pietra del Faro di Alessandria. È il più completo recupero fisico del monumento dopo il crollo, come riportato da Earth.com.

La scoperta

I pesanti blocchi architettonici sollevati dal porto orientale di Alessandria hanno riportato alla luce, per la prima volta dopo secoli, una parte significativa del faro. L’esame diretto di queste pietre è stato documentato sotto la direzione scientifica dell’archeologa e architetto Isabelle Hairy presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica ( CNRS ) francese. L’analisi ha collegato i pezzi recuperati all’ingresso principale del monumento.

Il crollo

Gli elementi della porta erano rimasti sott’acqua da quando una serie di terremoti durante il Medioevo avevano distrutto la torre in più fasi, disperdendone i componenti più grandi sul fondale del porto.

Il recupero

Le squadre al lavoro hanno sollevato 22 blocchi di granito e calcare, ciascuno del peso di circa 170.000 libbre.

Molte provenivano dall’ingresso principale, tra cui architravi, travi orizzontali che si estendono sopra le porte, oltre a pietre laterali verticali e lastre di soglia. Poiché i pezzi delle porte delimitano l’impronta di un edificio, le loro forme possono orientare il resto della ricostruzione.

Mappatura dei fondali marini

Il team del CNRS ha anche rintracciato i detriti del faro su un’ampia zona del fondale del porto. Nel 2014, la loro mappa sottomarina contava quasi 3.000 blocchi e, grazie a lavori successivi, il conteggio è arrivato a quasi 5.000 frammenti. L’acqua bassa ha aiutato i subacquei a lavorare, ma le onde e il deflusso hanno ridotto la visibilità e hanno sparso frammenti su circa quattro acri (1,6 ettari).

Costruire il faro digitale

Dopo la scansione, gli ingegneri hanno assemblato i pezzi in 3D. Il software ha consentito al team di ruotare i blocchi, testare gli adattamenti e individuare quali bordi combaciassero. Una volta allineati i modelli, i team hanno eseguito delle simulazioni per verificare la posizione della torre e quali modelli di terremoto avrebbero potuto provocarne la rottura.

La storia del faro

Costruito all’inizio dell’epoca ellenistica, il periodo dominato dai greci dopo Alessandro Magno, il faro guidò le navi verso Alessandria per secoli. Uno studio geologico francese ha spiegato perché è sopravvissuto poco calcare, poiché i costruttori successivi riutilizzarono quei blocchi più facili da tagliare. I ripetuti terremoti indebolirono la torre e alcune sue parti crollarono in acqua, dove le onde ne fecero rotolare i pezzi in cumuli difficili da decifrare.

L’acqua di mare come scudo

L’esposizione all’aria provoca un nuovo tipo di danno, perché i cristalli di sale crescono quando la pietra bagnata si asciuga alla luce del sole. I restauratori hanno lavato e stabilizzato le superfici, quindi hanno rallentato l’asciugatura in modo che le crepe non si propagassero attraverso le superfici dei blocchi. Le immersioni future e un’attenta conservazione determineranno quanta parte del faro diventerà un’esperienza pubblica e quanta parte rimarrà sott’acqua.

