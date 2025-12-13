Fatta brillare la bomba d’aereo ritrovata a Comiso

Comiso – Gli artificieri dell’Esercito Italiano, su richiesta della Prefettura di Ragusa, sono intervenuti nel comune di Comiso per la bonifica del territorio da un residuato bellico. La bonifica ha riguardato una bomba d’aereo da 250 Kg rinvenuta all’interno di un fondo agricolo e dichiarata inamovibile.

Dopo aver messo in sicurezza l’area grazie a una struttura di contenimento e aver evacuato i residenti per un raggio di circa 500 metri, i militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo hanno distrutto l’ordigno sul luogo di ritrovamento. Le operazioni di neutralizzazione sono state condotte con l’ausilio di avanzati sistemi robotizzati, oggi in dotazione all’Esercito, permettendo agli specialisti di operare da remoto e minimizzare i rischi.

La Prefettura di Ragusa, in stretta collaborazione con l’Esercito, ha diretto e coordinato tutte le operazioni necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività, a garanzia della sicurezza del personale coinvolto e dell’area circostante.

