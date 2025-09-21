Fatto di sangue a Scicli in centro, ferito un uomo. Sparatoria e accoltellamento

Un uomo si è costituito ai carabinieri. Ci sarebbero due fuggitivi

Scicli – Un fatto di sangue dai contorni ancora oscuri si è verificato a Scicli intorno alle 13:30. Un uomo, pare un albanese, sarebbe stato ferito con arma da fuoco in largo Gramsci, all’altezza della rotatoria, in pieno centro e in pieno giorno. L’uomo che ha sparato sarebbe stato inseguito fino in via Aleardi e qui sarebbe stato accoltellato.

Un altro uomo si sarebbe costituito ai carabinieri, che sono intervenuti con i giubbotti antiproiettili. Due malviventi sono in fuga.

Testimoni oculari riferiscono di quattro stranieri fuggiti con monopattini lungo corso Mazzini poco sotto l’ufficio postale. Forse uno armato di pistola. Scompigli anche al quartiere San Bartolomeo.

Non è dato sapere se il conflitto sia nato nell’ambito della contesa del mercato della droga.

Notizia in aggiornamento.

