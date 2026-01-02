Fausto Zanardelli: “I Coma Cose erano una gabbia”

Milano – Fausto Zanardelli pubblica oggi «A tanto così», canzone che segna una doppia ripartenza. Quella artistica, dopo dieci anni di progetto Coma_Cose. E quella personale, dopo la separazione da Francesca Mesiano che era l’altra metà anche artistica.

«Il progetto era già collassato a livello creativo. Avevamo detto che “Vita fusa”, uscito dopo Sanremo 2025, sarebbe stato l’ultimo disco insieme. La cosa più importante era tutelare la coppia, chiudere fuori il mondo e dire basta al progetto artistico. Poi ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito. Mischiare amore e musica è pericolosissimo. A un certo punto si fondono, una diventa il simulacro dell’altra e non sai più di cosa sei innamorato: di una canzone, di una proiezione» dichiara Zanardelli al Corriere della Sera.

«Si erano mescolate troppo le cose. Se hai dei problemi sul lavoro finisce che alla sera a casa parli ancora di quello, perdi lucidità, non ti rilassi mai, si crea una tensione che ti manda in burnout. Non capisci più chi sei: tu, tu nella coppia, tu rispetto a quello che vede la gente. È stata una bellissima gabbia».

