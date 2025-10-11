Favara, si continua a cercare Marianna Bello, dopo 11 giorni

Favara, Agrigento – Vanno avanti, da undici giorni, le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara che il primo ottobre scorso è stata inghiottita dall’alluvione che si è abbattuta sulla cittadina dell’Agrigentino. Più di 200 i soccorritori quotidianamente impegnati, fra vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e di associazioni.

Oggi le ricerche si stanno concentrando su un pozzetto, parzialmente crollato, di contrada Chimento, che è a poche decine di metri da dove, nei giorni scorsi, è stata rinvenuta la giacca che la donna indossava quel giorno. Marianna Bello è mamma di tre figli.

