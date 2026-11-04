Favino si trasforma in Sergio Marchionne per Bellocchio, ecco il primo scatto di “Falcon”

Torino – Pierfrancesco Favino sarà Sergio Marchionne nel film “Falcon”, diretto da Marco Bellocchio e in lavorazione in questi giorni a Torino, in varie location tra cui lo storico stabilimento Mirafiori.

La produzione ha diffuso la prima fotografia di Favino nei panni del manager italo-canadese, amministratore delegato e presidente di Fiat Chrysler Automobiles e di Ferrari dal 2004 fino alla sua scomparsa, nel luglio 2018, che è stata scattata proprio a Mirafiori, nella palazzina attualmente in ristrutturazione. Alle spalle dell’attore, dietro alle vetrate, si vedono i loghi Lancia, Fiat e Alfa Romeo.

Nel cast sono presenti anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi, Valeria Bruni Tedeschi e soprattutto Louis Garrel nei panni di John Elkann.

“La Fiat, la casa automobilistica italiana più famosa al mondo, nel 2004 era sull’orlo del collasso quando Sergio Marchionne entrò in scena per salvare un impero moribondo. Spietato e visionario, licenzia i vertici aziendali, insegna a John Elkann, il giovane erede improvvisamente gravato dall’eredità di famiglia, l’arte del comando e conquista il mercato americano sfidando General Motors e Chrysler, salvando l’azienda dal fallimento” si legge nella sinossi diffusa dalla produzione. “Marchionne divenne molto importante e famoso all’estero, ma il miracolo ebbe un prezzo devastante. Unendo la tensione di un thriller finanziario a una profonda intuizione psicologica, “Falcon” esplora le vette del capitalismo e il fatale, profondo isolamento di un tragico vincitore inghiottito proprio dalla macchina che aveva salvato”.

Il film è stato scritto dallo stesso Marco Bellocchio, con Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano, Stefano Rulli e con la partecipazione di Oliviero Del Papa e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono di Rai Cinema International Distribution.

Il titolo “Falcon” farebbe riferimento al jet utilizzato da Marchionne per spostarsi da Torino, Detroit, il Canada e ovunque lo portassero gli impegni di lavoro. Un jet diventato quasi un ufficio volante o una seconda casa per il manager, i cui ritmi erano descritti da molti come “disumani”.

Le riprese del lungometraggio sono in corso a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, ma nelle prossime settimane, a inizio dicembre, si sposteranno anche nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese, sui laghi d’Orta e Maggiore, che serviranno da set a Bellocchio per ricreare la Svizzera dove Marchionne risiedeva e dove si è spento, all’ospedale universitario di Zurigo, il 25 luglio 2018.

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