Condividi "Federer in vacanza (e in campo) a Taormina" sui social

Taormina – Roger Federer a Taormina. Il leggendario ex tennista svizzero è arrivato in Sicilia per una vacanza a bordo di uno yacht di lusso. Grande sopresa per chi, passando accanto ai campi in terra al centro del paese, lo ha notato mentre giocava con il ceo di Lvma Bernard Arnault. Un momento storico per il circolo, che ha ospitato il vincitore di 20 tornei del Grande slam, da molti considerato il più grande tennista di tutti i tempi.

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