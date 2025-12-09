Federica Pellegrini: «Sono in ospedale con mia figlia, ha avuto le convulsioni febbrili, ho perso anni di vita»

Verona – Federica Pellegrini ha raccontato oggi sui social di come sia dovuta correre in tutta fretta all’Ospedale del Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar, a pochi km dal centro di Verona per le crisi febbrili convulsive che hanno colpito la figlia Matilde, die appena due anni.

«Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo….

E’ la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava ….L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura» spiega Federica su Instagram. Che poi ha aggiunto: «Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri ….. E’ arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio».

