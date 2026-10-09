Condividi "Federico l’Olandese Volante morto a 76 anni, era una delle voci più iconiche della radio italiana" sui social

Il mondo della radio italiana perde una delle sue voci più riconoscibili. Frederik Matthijs Van Stegeren, conosciuto dal pubblico come Federico l’Olandese Volante, è morto all’età di 76 anni. La scomparsa è stata annunciata dopo il ricovero in terapia intensiva in una struttura ospedaliera di Monopoli, in Puglia. Con lui se ne va un protagonista della stagione pionieristica dell’emittenza radiofonica, quando fare radio significava sperimentare nuovi linguaggi e conquistare ascoltatori con la sola forza della voce.

Nato il 19 aprile 1950 a Deventer, nei Paesi Bassi, Van Stegeren aveva intrapreso gli studi di Architettura all’Università di Amsterdam nel 1969.

Il percorso accademico, tuttavia, non arrivò al termine. A prevalere fu la passione per la musica, alimentata anche dall’opportunità di assistere ai concerti di grandi nomi della scena internazionale, tra cui Pink Floyd, Doors e Rolling Stones.

La sua carriera radiofonica prese forma negli anni trascorsi a Radio Veronica, emittente che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per sottrarsi alle restrizioni del monopolio statale. Fu in quell’ambiente che il direttore artistico Noel Coutisson gli assegnò il soprannome destinato a diventare il suo marchio distintivo: “l’Olandese Volante”.

Il trasferimento in Italia segnò l’inizio di una lunga avventura professionale. A chiamarlo a Radio Montecarlo fu proprio Coutisson, intenzionato a portare la sua personalità anche al pubblico italiano. Nel Principato, Federico alternava gli impegni radiofonici alle serate in consolle al Jimmy’z. Da quell’esperienza prese forma il Federico Show, programma che contribuì a consolidarne la popolarità.

Nel 1977 arrivò l’esperienza in Rai, su Radio 2, con “A tutte le radioline”, condotto insieme a Herbert Pagani e Riccardo Heinen. Successivamente approdò a Radio 105, per poi legare una parte fondamentale della propria carriera a RTL 102.5. Qui rimase alla guida del pomeriggio per sedici anni, dal 1984 al 2000, diventando un punto di riferimento per numerosi ascoltatori. Negli anni successivi proseguì il suo percorso a R101 e, dal 2015 fino alla fine del 2024, a Radio Norba.

La sua identità artistica si fondava su un timbro vocale profondo, una forte impronta rock e un’ironia capace di attraversare generazioni. Accanto alla radio coltivò anche la scrittura, affidando ai libri alcuni ricordi e momenti della propria esperienza: Il Principato, pubblicato nel 2016, e Il cartello olandese, uscito nel 2019.

Nel ricordarlo, Carlo Conti sottolineò il ruolo svolto da Federico nel panorama musicale e radiofonico italiano, evidenziando quanto la sua presenza su Radio Montecarlo avesse contribuito a influenzare i giovani e i dj delle prime emittenti libere.

Alla fine del 2024 aveva annunciato l’intenzione di lasciare progressivamente la conduzione quotidiana per trasferirsi in Tunisia, senza però interrompere completamente il rapporto con il suo mestiere. La promessa di un distacco definitivo, infatti, non si è mai concretizzata del tutto. Nel gennaio 2025 tornò eccezionalmente su RTL 102.5 per una puntata di The Flight e in seguito riprese il microfono anche su RadioFreccia, con un programma dedicato alla musica rock.

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