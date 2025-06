Condividi "Federico Ottaviano: i miei amici in barca, io in mare alla deriva per 20 ore. VIDEO" sui social

Modica – Il dottor Federico Ottaviano, 67 anni, ragusano, veterinario Asp in pensione, racconta al Tg de La 7 le sue 20 ore in mare in balia dei flutti dopo il naufragio di domenica. Con lui in barca, al largo di Cava d’Aliga di Scicli, c’erano degli amici che non sono riusciti a recuperarlo.

Intervistato dalla figlia in ospedale, Ottaviano racconta la sua odissea in mare.

© Riproduzione riservata