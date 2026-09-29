Federico Veronesi, il signor Calzedonia, sposa Paola Zoli a Noto

Federico Veronesi e Paola Zoli si sono sposati ieri, domenica 27 settembre, a Noto. Lui è figlio di Sandro Veronesi, fondatore del gruppo Oniverse (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras, Signorvino) e guida Oniwines, la realtà del gruppo dedicata al vino. Lei è fondatrice e amministratrice delegata di Venuja, marchio di costumi da bagno nato a Verona.

Formatosi alla Bocconi e passato per master e stage in diversi Paesi, Federico Veronesi, 34 anni, ha costruito il proprio percorso lontano dai settori in cui operano i fratelli: Matteo si occupa dei marchi di moda, Marcello di quelli nautici. La passione per la cucina e il vino, che fa risalire alle vendemmie della sua adolescenza, lo ha portato prima ad aprire da giovane un locale di hamburger e gin tonic, poi a dedicarsi a Signorvino, che conta oggi 43 locali, due dei quali all’estero, a Parigi e a Praga. Oniwines riunisce invece le cantine di Tenimenti Leone sui Colli Albani, La Giuva in Valpolicella, Guardia Grande in Sardegna e Villa Bucci nelle Marche, cui si aggiunge il metodo classico trentino Ert1050.

Paola Zoli, trentunenne, è nata nelle Marche e si è formata a Milano, tra Politecnico e Istituto Marangoni. Ha lavorato nei team dedicati all’immagine di Moschino e poi in Calzedonia, dove ha seguito la parte creativa di Tezenis fino a diventare responsabile dell’ufficio stile. A Verona ha messo radici e ha fondato Venuja.

Una domenica siciliana intensa quella in cui Federico e Paola hanno coronato il loro sogno d’amore: prima il pre wedding da Dascanio, in via Spaventa, poi il rito nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, la “fuga” in auto tra centinaia di occhi incuriositi, e il ricevimento con parenti e amici a “Villa Elena” di Jacques Garcia sulla Noto – Rosolini.