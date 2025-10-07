Femminicidio di Luisa Asteggiano a Formentera: arrestato il compagno, originario di Gela

La donna, 45 anni, è stata trovata senza vita domenica mattina e i sospetti sono subito ricaduti su Ivan Sauna

Gela, Caltanissetta – Un femminicidio, ad opera del compagno originario di Gela. Questa l’ipotesi degli inquirenti spagnoli sulla morte di Luisa Asteggiano, 45 anni nata a Bra (Cuneo), e ritrovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento in una nota località turistica di Formentera, Es Pujols. Il femminicidio è l’ipotesi su cui si concentra l’inchiesta della Guardia Civil delle Baleari, che ha fermato il compagno Ivan Sauna, 51 anni, nato a Busto Arsizio (Varese) e, come detto, di origini gelesi. I sospetti si sono indirizzati subito su di lui, che è stato interrogato. Entrambi risiedevano da anni sull’isola.

Asteggiano abitava da oltre un decennio nel complesso residenziale Mirada, in Avenida Miramar a Es Pujols, lo stesso luogo in cui è stata ritrovata morta. Lavorava in un bar tra i più frequentati della movida locale, e aveva un figlio di 15 anni, nato da una precedente relazione, che in questi giorni si trova in Italia con il padre. La relazione con Sauna, come riferito da amici e conoscenti e riportato da Ansa, sarebbe stata “tormentata”, con continui litigi e riconciliazioni. Sauna si era trasferito a Formentera circa dieci anni fa, sebbene l’iscrizione all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, risulti più recente. L’uomo tornava di rado a Busto Arsizio, dove vive ancora una sorella, così come a Gela luogo di origine dei genitori. A Es Pujols gestiva un’agenzia di vacanze e anche degli affitti a Ibiza e Formentera, ed di lui si riferisce anche di una vita notturna talvolta sregolata.

I risultati dell’autopsia non sono stati resi noti, ma gli investigatori propendono per un’aggressione violenta. Sul corpo sarebbero state riscontrate almeno due ferite da arma da taglio e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio, secondo quanto riportato dai media. La difesa di Sauna sostiene invece che «le ferite sul corpo della donna sono compatibili con un incidente domestico».

