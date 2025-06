Femminicidio Sara: giudice nega perizia psichiatrica di Argentino

Messina – Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di eseguire una perizia psichiatrica su Stefano Argentino, in carcere con l’accusa di aver ucciso Sara Campanella, sua collega all’università di Messina lo scorso 31 marzo. Nei giorni scorsi il suo avvocato, Giuseppe Cultrera, aveva presentato la richiesta sollecitando l’avvio di un incidente probatorio sulla valutazione dello stato psichico del suo assistito. Il legale aveva motivato l’istanza sottolineando che il padre di Argentino si trova in cura dal 2016 a causa di un disturbo psichiatrico, fornendo una dettagliata relazione a firma della madre del giovane, in cui veniva descritta la loro situazione familiare. Ma evidentemente questo elemento non è bastato, tanto che il gip ha ritenuto opportuno non autorizzare l’incidente probatorio. In ogni caso, questa decisione, non esclude che nel corso di un eventuale processo, si possa disporre comunque una perizia psichiatrica.

