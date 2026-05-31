Priolo, Siracusa – Fenicotteri alle Saline di Priolo. Quasi 400 coppie nidificanti nel 2026. Le Saline priolesi si confermano uno dei più importanti siti di nidificazione del fenicottero in Sicilia. La Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo, gestita dalla Lipu, è stata scelta da centinaia di fenicotteri per la riproduzione, con un risultato particolarmente significativo, con un numero più che doppio (382) rispetto alle poco più di 160 coppie censite nel 2025.

Un dato che assume un valore ancora maggiore se si considera la storia recente della colonia. Sono trascorsi undici anni dalla prima storica nidificazione del fenicottero in Sicilia, avvenuta proprio alle Saline di Priolo nel 2015, quando circa settanta coppie scelsero il sito per deporre le uova. Da allora la specie ha continuato a utilizzare la riserva come unica area riproduttiva fino al 2022, anno in cui la colonia venne abbandonata a seguito del disturbo provocato dall’esplosione di fuochi d’artificio a Marina di Priolo.

Dopo due stagioni di assenza, il ritorno alla nidificazione nel 2025 aveva rappresentato un importante segnale di speranza. I risultati del 2026 confermano il consolidamento della colonia.

In questi giorni le uova stanno progressivamente schiudendosi e i primi giovani fenicotteri iniziano ad animare il pantano della riserva, accompagnati e sorvegliati dagli adulti.

Le attività di monitoraggio hanno inoltre consentito di identificare numerosi individui muniti di anelli colorati provenienti da diverse aree del Mediterraneo. Tra questi figurano fenicotteri originari dell’Algeria, delle colonie della Sardegna, della Camargue francese e della Spagna.

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