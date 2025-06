Ferita all’occhio dal proiettile, a sparare è stato il fidanzato minorenne da dentro casa

Catania – Svolta nelle indagini sul caso della ragazza colpita al volto da un colpo d’arma da fuoco nel pomeriggio di venerdì scorso a Catania, in via Cantone nel rione Nesima, mentre si trovava dentro casa. La 18enne, trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’occhio sinistro. I carabinieri. Il proiettile estratto dall’occhio della ragazza, i sopralluoghi e le tracce di sangue hanno consentito ai carabinieri di ricostruire che l’esplosione del colpo è avvenuta all’interno della casa, occupata abusivamente, dove la diciottenne era andata da poco a convivere con il fidanzato minorenne.

Diversamente dalle versioni fornite nell’immediato, cioè che si trattava di una pallottola vagante, entrambi i protagonisti della vicenda hanno confessato agli investigatori che il colpo è stato esploso accidentalmente dal minorenne mentre maneggiava una arma giocattolo modificata, raggiungendo al volto la fidanzata. Dichiarazioni queste ancora al vaglio degli investigatori, impegnati anche nella ricerca dell’arma. Il minore, noto alla Procura per il contesto socio familiare di provenienza e per dispersione scolastica, era già affidato al servizio sociale di Catania per l’attuazione di un progetto educativo in suo favore.

© Riproduzione riservata