Fermata una nave mercantile a Pozzallo

Pozzallo – Nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo svolta dalla Guardia Costiera di Pozzallo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino, nella giornata di ieri è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 10.000 euro a seguito di un’ispezione eseguita a bordo di una nave mercantile adibita al trasporto di merce alla rinfusa, approdata nel porto di Pozzallo.

Nel corso dei controlli, il personale della Capitaneria di Porto ha accertato diverse irregolarità riconducibili alla normativa in materia ambientale, antincendio e sicurezza del lavoro marittimo.

Le criticità riscontrate hanno comportato l’adozione del provvedimento di fermo della nave, che resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e alla regolarizzazione delle stesse.

L’attività ispettiva è stata condotta da personale specializzato della Capitaneria di Porto di Pozzallo nell’ambito delle ordinarie verifiche finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale.

La Guardia Costiera di Pozzallo conferma che i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di garantire elevati standard di sicurezza nei porti e a bordo delle navi, nonché la piena tutela dell’ambiente marino e della collettività.

Dall’inizio dell’anno si tratta della terza nave sottoposta a provvedimento di fermo nel porto di Pozzallo.

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