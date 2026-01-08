Fermata una nave portarinfuse al porto di Pozzallo, è insicura

Pozzallo – Nell’ambito delle ispezioni condotte dal Nucleo Port State Control (PSC) della Capitaneria di porto pozzallese, nella giornata di mercoledì 7 gennaio è stato disposto il fermo di una nave bulk carrier battente bandiera straniera, a seguito di una lunga e articolata verifica a bordo.

L’ispezione ha infatti evidenziato gravi e diffuse non conformità alla normativa vigente: in totale sono state riscontrate 31 carenze, di cui 11 tali da giustificare il fermo della nave. Le criticità hanno riguardato in particolare la gestione della sicurezza di bordo, la tutela dei luoghi di lavoro e il rispetto delle disposizioni ambientali.

Il provvedimento di detenzione resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’unità.

Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 13.300 euro, nei confronti del comandante e della società di gestione della nave, per irregolarità nella gestione dei rifiuti e per il mancato monitoraggio di materiali pericolosi presenti a bordo.

© Riproduzione riservata