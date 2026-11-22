Catania – Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Vienna con due coltelli da caccia nascosti nel bagaglio a mano. A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato durante i controlli di sicurezza nell’area partenze dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania.

Il passeggero, un giovane residente a Berlino, si è presentato regolarmente al varco insieme agli altri viaggiatori, presumibilmente confidando di eludere le rigorose verifiche e salire a bordo con le armi bianche. Al momento dell’ispezione, invitato a deporre la valigia sul nastro dello scanner, il personale addetto ha rilevato, grazie ai sistemi radiogeni, la presenza di due lame occultate tra la biancheria intima, lunghe rispettivamente 12 e 14 centimetri.

Sono quindi intervenuti gli operatori della Polizia di Frontiera in servizio nello scalo etneo, che hanno aperto il trolley e sequestrato i coltelli. Il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per l’identificazione e denunciato all’Autorità giudiziaria per porto di arma o di oggetti atti a offendere.

© Riproduzione riservata