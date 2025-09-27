Fermato il molestatore di San Giovanni Li Cuti

Catania – Controlli della polizia nei quartieri di Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. A San Giovanni Li Cuti, i poliziotti hanno fermato un uomo di 74 anni con diversi precedenti penali, il quale molestava i bagnanti con urla, insulti e lanci di pietre, turbando la quiete pubblica. In diversi modi, i poliziotti hanno tentato di mettere fine all’atteggiamento molesto dell’uomo che, per tutta risposta, ha mostrato una forte resistenza, continuando nella sua azione di disturbo nei confronti delle persone presenti in quel momento. L’uomo è stato denunciato.

