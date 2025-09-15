Fermato il presunto assassino di Stefano Gaglio: è il cognato

Palermo – Sarebbe un familiare – il cognato di 62 anni – l’uomo sospettato di avere ucciso questa mattina Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore di Palermo. Tra i due, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero state discussioni accese legate a vecchie questioni personali legate a una somma di denaro.

L’agguato è avvenuto tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale. La vittima aveva appena accompagnato a scuola una delle figlie e stava raggiungendo il posto di lavoro quando è stata raggiunta dal killer che evidentemente conosceva le sue abitudini.

L’assassino, un uomo robusto e brizzolato, avrebbe atteso il suo arrivo e poi esploso tre o quattro colpi di pistola a distanza ravvicinata, senza lasciargli scampo. Decisive per le indagini sarebbero le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali della zona, che avrebbero ripreso tutta la scena e anche il volto dell’assassinio.

Il presunto responsabile, fermato alla Kalsa, si trova in questura dove è interrogato dagli agenti della squadra mobile: sarà il sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso, che si occupa del caso, a decidere se disporre o meno il fermo dell’uomo.

