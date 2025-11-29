Fermato l’autore dell’incendio alle tre auto della Finanza a Modica, è un tunisino

Modica – È stato fermato il presunto responsabile dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto tre auto civetta della Guardia di Finanza parcheggiate accanto alla tenenza di corso Umberto. L’uomo, di origine tunisina, è stato identificato grazie a un’operazione stanotte congiunta di polizia, carabinieri e fiamme gialle dopo la visione delle immagini di videosorveglianza della zona.

Il rogo, avvenuto nelle ore notturne, aveva immediatamente fatto scattare l’allarme. Restano ancora da chiarire le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto, considerato dagli investigatori un atto deliberato.

Solidarietà alle forze dell’ordine era stata espressa da istituzioni locali e rappresentanti del territorio, che hanno condannato l’episodio come un attacco diretto allo Stato.

