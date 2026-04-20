Fermato un 17enne per l’omicidio a Pavia del siciliano Gabriele Vaccaro

Pavia – Un 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.

Il 25enne originario di Favara, in provincia di Agrigento, è morto in sala operatoria al Policlinico San Matteo dopo essere stato colpito al collo con un oggetto appuntito — un coltello o, più probabilmente, un cacciavite, secondo i primi riscontri medico-legali — nel parcheggio dell’area Cattaneo, a ridosso del centro storico di Pavia.

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Era circa l’1,30 quando Gabriele e due suoi amici lasciano il locale dove avevano trascorso la serata. Già lì, secondo quanto sta emergendo dagli accertamenti, sarebbe scoppiato un primo confronto con un altro gruppo di giovani. Una discussione che non si spegne. Il secondo gruppo — composto, secondo alcune testimonianze, da stranieri — li segue mentre si incamminano a piedi verso il parcheggio, a due passi dalla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono custodite le reliquie di Sant’Agostino.Il calcio, le Poste, il sogno del Nord: chi era Gabriele Vaccaro, partito da Favara per costruirsi un futuro e ucciso a 25 anni in un parcheggio | Tre sospettati in questura: le indagini Video

Verso le 3,30, nei pressi della colonnina per il pagamento della sosta, la tensione sale e degenera. Qualcuno colpisce Vaccaro al collo. Uno dei suoi due amici viene ferito lievemente all’addome: è ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

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