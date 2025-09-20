Fermo a bordo strada: travolto e ucciso Francesco Rizzo Zangali. FOTO

Agrigento – Un settantaduenne agrigentino, Francesco Rizzo Zangali, è morto in seguito a un incidente stradale verificatosi lungo la statale 118, la Agrigento-Raffadali, all’uscita della galleria Spinasanta. L’uomo era a bordo di una Fiat Seicento in compagnia della moglie, a quanto pare, fermi sul ciglio della strada. La piccola utilitaria è stata travolta da un’Audi. Sia la moglie della vittima sia il conducente dell’Audi sono rimasti lievemente feriti.

È intervenuta la Polizia.

