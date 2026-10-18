Fermo dei tir in Sicilia, l’ortofrutta può ripartire da lunedì

Palermo – Uno spiraglio per lo sblocco della protesta dei tir in Sicilia. Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) è impegnato a collaborare con la Regione siciliana per “sensibilizzare i colleghi del settore ortofrutticolo” e consentire la ripartenza dei carichi già da lunedì 19 ottobre. In questa prima fase i viaggi avverranno esclusivamente via terra, attraverso lo Stretto di Messina.

Il Cts parla di “una misura di emergenza fondamentale”, che permetterà di svuotare le celle frigorifere e di sbloccare la merce già raccolta. L’obiettivo è evitare che tonnellate di prodotto d’eccellenza finiscano al macero. La precisazione arriva dallo stesso Comitato, che sta portando avanti il fermo dei tir in Sicilia per protestare contro il caro carburanti.

Il Cts sottolinea l’impegno del vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, “attivamente impegnato in una complessa mediazione” per risolvere quella che definisce una crisi drammatica per il comparto agricolo isolano. La situazione è particolarmente critica per l’ortofrutta e, nello specifico, per l’uva Italia, che si trova in una fase strategica della stagione commerciale.

Resta invece temporaneamente in stand-by la situazione logistica del settore intermodale. Si attende la firma definitiva sul protocollo d’intesa da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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