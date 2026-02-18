Fermo in corsia d’emergenza per controllo dei carabinieri viene travolto da auto in corsa: morto Ignazio Cortese, 20 anni

Palermo – Drammatico incidente la scorsa notte a Palermo: un ragazzo di soli 20 anni, Ignazio Cortese, originario di Trabia, è morto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa mentre era fermo in corsia d’emergenza lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello per un controllo di routine da parte dei carabinieri. Un’altra persona, un amico che viaggiava con lui, è rimasta ferita ed è al momento ricoverata in ospedale, dove è arrivata in codice rosso. La sua prognosi è riservata.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima e il passeggero viaggiano a bordo di una Panda quando sono stati fermati da una pattuglia di militari dell’Arma per un accertamento di routine, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello, intorno alle 3. Mentre il giovane automobilista si trovava fermo in corsia d’emergenza, un’altra auto, una Mercedes, avrebbe tamponato la Panda del ventenne, travolgendolo. L’impatto è stato violentissimo.

I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere, lavorando a lungo con cesoie e divaricatori. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 20enne. L’automobilista della seconda vettura, un ragazzo di 26 anni, sarebbe rimasto illeso. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale, al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Non si esclude nessuna ipotesi, da una manovra azzardata all’errore umano.

