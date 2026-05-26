Ferrari cade in Borsa dopo la presentazione della Ferrari Luce, totalmente elettrica

Milano – Ferrari fatica a Piazza Affari all’indomani della presentazione della nuova Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante. Il titolo a Piazza Affari ha perso l’8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9 mila nuove Ferrari Luce. «Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un’offerta di nicchia all’interno della gamma, rappresentando circa l’1% dei volumi totali», rilevano gli analisti di Mediobanca.

La maledizione di Montezemolo

Dal Quirinale a Castel Gandolfo per presentare la Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Leono XIV. Sorrisi, strette di mano, foto con la delegazione guidata da John Elkann, Benedetto Vigna e Piero Ferrari, che stridono con il giudizio che Luca Cordero di Montezemolo ha dato della vettura svelata il 25 maggio. A margine dell’assemblea di Confindustria l’ex presidente della rossa, interrogato sull’argomento ha risposto così: “Se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il Cavallino almeno da quella macchina”. Montezemolo poi ha aggiunto: “Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno”.

Che la nuova auto sarebbe stata divisiva c’erano pochi dubbi. Critiche alla vettura sono state espresse ad esempio anche da Matteo Salvini e Carlo Calenda. Il giudizio della Borsa di Milano è di un calo del titolo Ferrari dell’8,37% alla chiusura degli scambi, dopo che la giornata di contrattazioni si era aperta con una flessione attorno al 7%. Nel mirino degli investitori sarebbe finito soprattutto il prezzo con il quale Luce sbarca sul mercato, fissato a 550.000 euro.

Come detto nella mattinata del 26 la vettura è stata presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Nella stessa giornata la nuova Ferrari Luce è stata mostrata a Papa Leone XIV presso la residenza di Castel Gandolfo. Il primo vero bagno di folla per la Luce è atteso per sabato 30 maggio a Roma alla Vela di Calatrava. I visitatori potranno partecipare gratuitamente a un percorso di scoperta della Ferrari Luce. L’esperienza inizierà con un’esposizione delle componenti tecnologiche e di design delle vetture, con successivi momenti di approfondimento delle sue caratteristiche uniche. Al termine della visita, i partecipanti potranno ammirare da vicino anche altri modelli iconici della storia di Ferrari. A rendere ancora più suggestivo l’evento, a partire dalle ore 21 dei light show illumineranno l’architettura avveniristica dell’edificio. L’iniziativa – sottolinea la casa di Maranello – riflette il forte rapporto tra Ferrari e Roma, dove il pilota Franco Cortese ottenne la sua prima vittoria nel 25 maggio 1947.

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