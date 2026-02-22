Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela, due feriti

Gela – Una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela (Caltanissetta), nella notte. I due giovani, che erano a bordo della vettura, hanno riportato ferite.

L’auto ha completamente divelto il parapetto. I due sono stati portati all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Non sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nello stesso punto del lungomare nel quale martedì ha perso la vita il ventinovenne Fabio Toscano.

