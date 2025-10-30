Festa di Halloween a Ragusa, anzi, a Comiso, gli organizzatori replicano e precisano

Ragusa – Gentile Ragusanews,

In riferimento alle recenti osservazioni riguardanti la sede dell’evento “La Notte di Halloween”, si precisa quanto segue.

Nelle giornate antecedenti all’evento, non è mai stata confermata in via ufficiale la circostanza che l’evento si sarebbe svolto nel territorio di Ragusa. Tutte le comunicazioni pubbliche e promozionali avevano carattere meramente descrittivo e preliminare, senza indicazioni definitive sulla location, in attesa del completamento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La successiva decisione di svolgere la serata presso Villa Orchidea (Comiso) è stata adottata nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali, nonché dei principi di correttezza e buona fede nei confronti dei partecipanti e dei partner coinvolti.

A ulteriore garanzia del pubblico, l’organizzazione ha predisposto un servizio di trasporto dedicato tramite autobus da Ragusa a Villa Orchidea (andata e ritorno), a un costo simbolico, così da assicurare a tutti i partecipanti la massima comodità e sicurezza logistica.

Pertanto, non sussiste alcuna violazione contrattuale né alcuna irregolarità organizzativa, avendo Insonnia Events operato con trasparenza, tempestività e senso di responsabilità per garantire il regolare svolgimento della serata nel rispetto di ogni norma di legge e di ogni legittima aspettativa del pubblico.

Specifichiamo anche il fatto che tutto quello che abbiamo fatto è stato per passione e per proporre qualcosa ai ragazzi al posto di stare a casa ogni sabato o non avere nessun tipo di stimolo ogni sabato

Il tutto nasce per proporre ogni tanto una novità fatto assolutamente tutto in maniera legale e nel rispetto delle norme di sicurezza per permettere ai partecipanti una serata con buffet e ballo all insegna del divertimento.

Damiano Di Mauro

