Condividi "Festa di San Giorgio a Modica, il Vescovo accusa: “Non è una processione, ma un corteo”. I portatori posano il Santo in chiesa. L’equivoco è nel fondo" sui social

Modica – Che l’equivoco sia nel fondo delle cose è annunciato dai manifesti 6×3 che da settimane campeggiano al quartiere Sorda, dove ad annunciare la festa di San Giorgio non è la Curia, non è il Vicariato, non è la Parrocchia, ma primarie aziende modicane che al volto del Santo Cavaliere abbinano la loro insegna pubblicitaria.

Per il Vescovo di Noto Monsignor Salvatore Rumeo la misura raggiunge il colmo in diretta televisiva, quando l’akto prelato viene presentato improvvidamente come ospite. Il Vescovo non è mai ospite della chiesa ma padrone di casa.

«Non sono ospite, ma padrone di casa», ha detto Rumeo. «Non si tratta più di una processione, ma di un corteo», tranciando di netto un giudizio: di religioso c’è ben poco, questo sembra più un evento civile.

“La fede è assoluta -ha proseguito il Vescovo- ma bisogna rivedere alcuni aspetti: i testi di preghiera, le soste, i percorsi, la presena di manifestazioni di gioia che devono essere contenute”.

Questioni che non riguardano solo la festa di San Giorgio, ma la gran parte delle feste della Diocesi di Noto, dove il gallismo brancatiano, l’esibizionismo, l’esibizione muscolare del proprio ego maschile sono la vera anima della festa.

Ma il tema è ben più profondo. Queste processioni religiose non sono già da decenni di gestione precipua del parroco di turno. I portatori del Santo, in qualunque comune, sono diventati i monopolisti della festa. Sia chiaro, sono persone in assoluta buona fede, il problema è che a volte la Fede con la F maiuscola la riscoprono sono un giorno all’anno, quello della loro esibizione.

Così ieri sera i portatori hanno posato il Santo in chiesa, con un annuncio clamoroso che vi proponiamo. Tralasciamo la cronaca dei cori da stadio e dei fumogeni offerti al Santo per la promozione del Modica calcio.

Ci chiediamo piuttosto cosa avrebbe detto il Vescovo di Noto se avesse assististo, durante la festa del Cristo Risorto di Scicli, la scena di un paio di portatori che hanno litigato con la banda sotto la statua che raffigura il Figlio di Dio. Anche il quel caso da un balcone tifosi dello Scicli calcio coi volti poco riconoscibili da occhiali da sole indossati di sera inneggiavano alla loro squadra.

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