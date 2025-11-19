Festa di Sant’Agata, l’arcivescovo Renna: Tutti commissariati tutti

Catania – Tutti commissariati tutti. Facendo eco al grido “tutti devoti tutti”, l’arcivescovo di Catania Luigi Renna ha commissariato i circoli e le associazioni legate al culto di Sant’Agata a Catania.

Il commissariamento è partito dal primo novembre scorso: è stato nominato come coordinatore il parroco della Cattedrale, monsignor Barbaro Scionti, secondo quanto scrive Laura Distefano su La Sicilia.

L’azzeramento è stato annunciato in una lettera inviata lo scorso 30 ottobre al Circolo Cittadino di Sant’Agata, all’Associazione Sant’Agata al Carcere, all’Associazione Sant’Agata in Cattedrale, all’Associazione San’Agata al Borgo, all’Associazione Femminile Sant’Agata in Cattedrale e al Circolo Femminile di Sant’Agata.

Si attendono disposizioni dure anche per le corporazioni delle candelore. Alcuni episodi documentati da indagini giudiziarie sono state messe nero su bianco in una relazione dei carabinieri che nel 2023 finì sul tavolo del Prefetto di Catania.

