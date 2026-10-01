Condividi "Festa per i 100 anni delle ex Province di Enna e Ragusa, «regalo» da 2 milioni per le manifestazioni" sui social

Palermo – Per «sostenere gli eventi e le manifestazioni per celebrare il 100° anniversario dell’istituzione delle Province di Ragusa ed Enna, oggi denominate Liberi consorzi» la Regione siciliana assegnerà 2 milioni di euro, un milione per ciascun ente. Lo prevede un emendamento appena approvato a maggioranza in commissione Bilancio dell’Assemblea regionale, col parere favorevole del governo. Le coperture saranno reperite dai fondi di riserva e speciali del bilancio regionale.

La commissione parlamentare sta esaminando da alcuni giorni oltre 500 emendamenti aggiuntivi al disegno di legge di variazione del bilancio, che ammonta a circa 600 milioni di euro. La norma sul compleanno delle ex Province, come le altre inserite nel testo base già approvato in commissione, dovrà passare al vaglio dell’aula parlamentare che si riunirà la prossima settimana.

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