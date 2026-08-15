Festeggia con gli amici il Ferragosto in una villa e finisce in ospedale in arresto cardiaco: muore 16enne

Sciacca, Agrigento – Nella serata di ieri 14 agosto un ragazzo di 16 anni stava festeggiando il Ferragosto insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Lo stesso adolescente che durante la notte è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco: è morto poco dopo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma senza riuscirci. Subito sono scattate le indagini della polizia, coordinate dal pm di turno che ha subito disposto l’autopsia.

Al momento si sa che il ragazzo, residente a Misilmeri nel Palermitano, era in una casa di villeggiatura di Sciacca. Si sta cercando di ricostruire cosa sia successo alla festa: la ragazza ai poliziotti ha dato una prima testimonianza. Dalle prime informazioni emerse, tutti i partecipanti alla festa avrebbero bevuto, ma la quantità d’alcol trovata nel sangue della vittima è risultata minima.

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