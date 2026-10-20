Festeggia il compleanno con la famiglia e la figlia di 5 mesi, la mattina dopo la compagna lo trova morto nel letto

Porcari, Lucca – Domenica aveva celebrato il compleanno circondato da familiari, parenti e amici, insieme alla figlia di appena cinque mesi.

La serata era trascorsa serena davanti alla televisione, poi il riposo, senza alcun segnale di malessere, in vista di una nuova settimana di lavoro.

All’alba la scoperta. La donna si è accorta che le mani del compagno erano gelide, ha provato a chiamarlo e a scuoterlo, poi ha invocato aiuto. È stata allertata un’ambulanza con medico a bordo, ma per Stefano non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capannori per i rilievi di rito.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ex ospedale Campo di Marte, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che vuole fare piena luce su una morte priva di spiegazioni apparenti.

Nelle prossime 24-48 ore il magistrato di turno affiderà al medico legale Stefano Pierotti l’incarico di eseguire l’autopsia. L’esame dovrà stabilire se all’origine del decesso vi sia una causa naturale, magari di natura cardiovascolare, oppure se si debba ipotizzare un’intossicazione.

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