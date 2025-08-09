Fiamme alla zona industriale, colonna di fumo avvolge Catania. VIDEO dal drone

Catania – Fiamme alla zona industriale di Catania. Da stamattina un vasto incendio è divampato in un’azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla V strada. Il rogo riguarda rifiuti e materiale di scarto. Alte colonne di fumo visibili a distanza anche dai paesi dell’hinterland. La nube avvolge l’area dei lidi della Plaia e dell’aeroporto Fontanarossa. Sul posto squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania, da Paternò, Linguaglossa, più numerose autobotti aggiuntive. Richiesto anche l’intervento dell’Arpa per il monitoraggio ambientale. Presenti anche volanti della polizia, i sanitari del 118 e la forestale.

