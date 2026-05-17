Fiamme nella notte a Pachino: devastata un’azienda di imballaggi

Pachino – Fiamme nella notte a Pachino, dove è stata colpita la sede della “La Fenice – Packaging”, azienda di riferimento nel settore dell’imballaggio per il comparto agricolo del territorio.

Il devastante incendio è divampato nella notte e ha richiesto il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre di emergenza. Sull’accaduto la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo: le indagini sono in corso.

Immediate le attestazioni di solidarietà da parte dei sindaci del territorio.

Il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Rachele Rocca, ha manifestato sgomento e solidarietà ad Alessandro Coco e alla sua azienda, definita un’eccellenza del comparto agricolo locale, ringraziando volontari e Vigili del Fuoco per il lavoro svolto.

Anche il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha espresso vicinanza ai titolari, ai lavoratori e alle famiglie coinvolte, ringraziando inoltre tutti gli operatori impegnati nell’emergenza.

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