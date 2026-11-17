Palermo – «Da lui e altri ci aspetteremmo almeno una ammissione di colpa. Invece, sembra normale avere mantenuto l’allora capo della Mobile di Palermo, un bandito come La Barbera, a condurre indagini senza essersi accorti delle avvisaglie. Da Scarantino in poi. Avrebbero dovuto avere l’onestà di fermare quel fiume di fango». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso a Palermo nel ’92, commentando l’inchiesta che vede coinvolto l’ex capo della polizia, Gianni De Gennaro.

«Queste persone – aggiunge – sono moralmente deplorevoli. Non ho bisogno che me lo dica un giudice. Loro avevano la possibilità, occhi, facoltà e competenze per frenare tutto questo, per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto».

Di chi stiamo parlando? «Oltre De Gennaro – prosegue Fiammetta Borsellino -, di tutti gli alti vertici del tempo. Ampio il ventaglio di possibili traditori ad altissimo livello. Non mi stupirebbe se uscisse il nome del ministro che avrebbe dovuto fermare tutto questo».

Nicola Mancino? «Il ministro – continua – che disse di non avere incontrato mio padre nel giorno del suo insediamento, il 1° luglio del ’92. Lo stesso giorno in cui mio padre interrogava il pentito Gaspare Mutolo».

In quei giorni suo padre disse a sua madre “Un amico mi ha tradito”. «Potrebbe trattarsi del collega della porta accanto, del grande investigatore, di chi affidava le indagini di mafia a incompetenti e massoni», afferma ancora la figlia di Paolo Borsellino.

C’è una levata di scudi da parte di tanti magistrati contro chi oggi guida la Procura di Caltanissetta. A iniziare dall’ex pm Scarpinato. «Non mi parli di Scarpinato. Allucinante la sua posizione. Ho pienissimo rispetto per ciò che sta facendo la Procura di Caltanissetta. Difficile, dopo tanti anni. Soprattutto quando non si gode della collaborazione di chi dovrebbe parlare. Tutti zitti. De Gennaro compreso», conclude Fiammetta Borsellino.

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